Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez écouter de la Fiesta populaire à la base de Canoë de Broquiès

Le groupe La Rubla, groupe de Fiesta poplaire se produit à la Base de Canoë de Broquiès le 21 août !

L’histoire de La Rubla débute en 2020, dans les rues de Toulouse, où se rencontrent des musiciens aux origines latino-américaines et berbères. De cette fusion naît un répertoire original, une invitation à la danse et à l’écoute. Le projet s’épanouit lentement, faisant le lien entre poésie et transe, et se transforme en une expérience musicale unique.

Restauration sur place, concert gratuit.

Sans réservation .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08

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English :

Come and listen to the Fiesta populaire at the Broquiès canoe base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)