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Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla Broquiès vendredi 21 août 2026.

Ville : 12480 Broquiès

Département : Aveyron

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : Gratuit

Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Venez écouter de la Fiesta populaire à la base de Canoë de Broquiès
Le groupe La Rubla, groupe de Fiesta poplaire se produit à la Base de Canoë de Broquiès le 21 août !

L’histoire de  La Rubla  débute en 2020, dans les rues de Toulouse, où se rencontrent des musiciens aux origines latino-américaines et berbères. De cette fusion naît un répertoire original, une invitation à la danse et à l’écoute. Le projet s’épanouit lentement, faisant le lien entre poésie et transe, et se transforme en une expérience musicale unique.

Restauration sur place, concert gratuit.
Sans réservation   .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08 

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English :

Come and listen to the Fiesta populaire at the Broquiès canoe base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert La Rubla Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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