Informations pratiques

Broquiès

Jourd’eau au village de Broquiès

Broquiès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Entre tourisme industriel, saveurs locales et nature vivante, Le Jourd’Eau vous invite à Broquiès pour une journée immersive visitez le barrage de la Jourdanie, flânez au marché gourmand, et vibrez au rythme du Tarn.

Le Jourd’Eau revient à Broquiès

Mercredi 29 juillet

Au cœur de l’été, Broquiès vous invite à une journée unique mêlant nature, patrimoine et convivialité. Le long du Tarn, dans un cadre verdoyant, Le Jourd’Eau vous promet une immersion sensorielle entre découvertes techniques, saveurs locales et animations festives.

Entrez dans les coulisses du barrage de la Jourdanie avec une visite guidée par EDF une plongée fascinante dans l’énergie hydraulique et l’histoire du site.

Flânez au marché gourmand, où producteurs et artisans partagent leurs créations savoureuses.

Laissez-vous surprendre par des expositions artistiques et pédagogiques, où le regard se pose autant sur l’environnement que sur l’imaginaire.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 05 65 62 50 89.

Initiez-vous au canoë sur les eaux calmes du Tarn. Inscription auprès de la Base de Canoë de Broquiès au 06 88 96 69 08.

Ateliers créatifs bois flotté

Concert de clôture Jazz Manouche.

Un rendez-vous à vivre en famille ou entre amis, pour célébrer la richesse de notre territoire dans une atmosphère chaleureuse et joyeuse. .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 50 89 contact@tourisme-muse-raspes.com

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English :

Between industrial tourism, local flavors and living nature, Le Jourd?Eau invites you to Broquiès for an immersive day: visit the Jourdanie dam, stroll through the gourmet market, and vibrate to the rhythm of the Tarn.

L’événement Jourd’eau au village de Broquiès Broquiès a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)