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BASILIC SWING en live Club 27 Marseille 4e Arrondissement

BASILIC SWING en live Club 27 Marseille 4e Arrondissement jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Club 27

Adresse : 27 rue d'Anvers

Ville : 13004 Marseille 4e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15

Marseille 4e Arrondissement

BASILIC SWING en live

Jeudi 30 avril 2026 de 20h à 23h.
20h ouverture des portes
21h début du concert. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Basilic Swing dévoile en avant-première son nouveau répertoire d’été 2026 un voyage entre jazz manouche, influences tziganes et klezmer, autour de la chanson française revisitée. Une expérience live élégante, festive et accessible à tous.
Basilic Swing dévoile en avant-première son nouveau répertoire d’été 2026 un voyage entre jazz manouche, influences tziganes et klezmer, autour de la chanson française revisitée. Une expérience live élégante, festive et accessible à tous.   .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12  hocquetnath@yahoo.fr

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English :

Basilic Swing unveils a preview of its new 2026 summer repertoire: a journey through gypsy jazz, gypsy and klezmer influences, with a twist on French chanson. An elegant, festive live experience accessible to all.

L’événement BASILIC SWING en live Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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