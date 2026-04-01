BASILIC SWING en live Club 27 Marseille 4e Arrondissement
BASILIC SWING en live Club 27 Marseille 4e Arrondissement jeudi 30 avril 2026.
Marseille 4e Arrondissement
BASILIC SWING en live
Jeudi 30 avril 2026 de 20h à 23h.
20h ouverture des portes
21h début du concert. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 23:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Basilic Swing dévoile en avant-première son nouveau répertoire d’été 2026 un voyage entre jazz manouche, influences tziganes et klezmer, autour de la chanson française revisitée. Une expérience live élégante, festive et accessible à tous.
Basilic Swing dévoile en avant-première son nouveau répertoire d’été 2026 un voyage entre jazz manouche, influences tziganes et klezmer, autour de la chanson française revisitée. Une expérience live élégante, festive et accessible à tous. .
Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr
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English :
Basilic Swing unveils a preview of its new 2026 summer repertoire: a journey through gypsy jazz, gypsy and klezmer influences, with a twist on French chanson. An elegant, festive live experience accessible to all.
L’événement BASILIC SWING en live Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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