BASILIC SWING en live Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

BASILIC SWING en live

Jeudi 30 avril 2026 de 20h à 23h.

20h ouverture des portes

21h début du concert. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Basilic Swing dévoile en avant-première son nouveau répertoire d’été 2026 un voyage entre jazz manouche, influences tziganes et klezmer, autour de la chanson française revisitée. Une expérience live élégante, festive et accessible à tous.

Basilic Swing dévoile en avant-première son nouveau répertoire d’été 2026 un voyage entre jazz manouche, influences tziganes et klezmer, autour de la chanson française revisitée. Une expérience live élégante, festive et accessible à tous. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

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English :

Basilic Swing unveils a preview of its new 2026 summer repertoire: a journey through gypsy jazz, gypsy and klezmer influences, with a twist on French chanson. An elegant, festive live experience accessible to all.

L’événement BASILIC SWING en live Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille