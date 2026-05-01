Projection et débat autour du film Taxi Téhéran Hangart Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Projection et débat autour du film Taxi Téhéran

Mercredi 13 mai 2026 de 19h30 à 21h30. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-05-13 21:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Le théâtre du HangArt est l’un des équipements culturels du 4e arrondissement, qui accueille des expositions, conférences, et des spectacles.

Le théâtre du HangArt est un espace culturel de proximité, animé tout au long de l’année par des des événements culturels tout public.







Projection du film Taxi Teheran , film iranien de Jafar Panahi , 2015 VOST, durée 1h26 suivi d’un débat mené par l’association Azimut.







Dans un taxi à Téhéran, la caméra filme les conversations de passagers variés un blessé qui dicte ses dernières volontés, un vendeur de films interdits, une avocate défendant une femme arrêtée, et la nièce du réalisateur qui questionne la censure.







Filmé en huis clos, ce portrait sensible dénonce la répression et la censure dans l’Iran contemporain. .

Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 69 30 hangart@marseille.fr

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English :

The HangArt theater is one of the 4th arrondissement’s cultural facilities, hosting exhibitions, conferences and shows.

L’événement Projection et débat autour du film Taxi Téhéran Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille