Basket Match National 2 Rue de la Paparelle Feurs

samedi 10 octobre 2026 · Rue de la Paparelle · Feurs

Informations pratiques

Feurs

Basket Match National 2

Rue de la Paparelle Forézium André Delorme Feurs Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 22:15:00

Date(s) :

2026-10-10

Enfants du Forez Feurs Rozier contre Beaujolais Basket

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Rue de la Paparelle Forézium André Delorme Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 47 43 serge.pojato@orange.fr

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English :

Enfants du Forez Feurs Rozier vs. Beaujolais Basket

L’événement Basket Match National 2 Feurs a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Forez Est