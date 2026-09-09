Bastide-Benauge quartier avec vue, Groupe scolaire de la Benauge, Bordeaux

Informations pratiques

Bastide-Benauge quartier avec vue Dimanche 11 octobre, 14h30 Groupe scolaire de la Benauge Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00

Balcon sur la Garonne, le sud de la Bastide dévoile un paysage d’équipements publics, de grands ensembles et d’échoppes. Il est le siège du projet Garonne Eiffel qui construit un paysage entre bâti et nature en contrepoint de la rive de pierre.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/447

Groupe scolaire de la Benauge rue du Petit Cardinal, Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/447 »}]

Balade urbaine

Bastide-Benauge © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux