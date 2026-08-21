Rentrée sportive à la piscine Tissot, Piscine Tissot, Bordeaux

Informations pratiques

Rentrée sportive à la piscine Tissot 31 août – 7 septembre Piscine Tissot Gironde

Tarif entrée piscine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T12:15:00+02:00 – 2026-08-31T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-07T19:00:00+02:00 – 2026-09-07T21:00:00+02:00

Au programme :

Aquatraining avec l’équipe de la piscine : lundi, mercredi et jeudi de 12h15 à 13h.

Bike power (aquabike intense) avec l’équipe de la piscine : vendredi de 12h15 à 13h

Baptême de plongée avec le club Manta Plongée : lundi et jeudi de 21h à 22h30 (sur réservation au 05 56 50 88 84).

Natation sportive avec le club des Coqs Rouges : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h à 21h

Natation en eau vive et apnée avec le club Bordeaux Palmes Aventures. Au programme : nage avec palmes, hydro speed et apnée (sur réservation auprès du club au 06 09 72 73 35) : lundi 7 septembre de 19h à 21h.

Piscine Tissot 46 rue Léon Blum 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Du lundi 31 août au lundi 7 septembre : venez découvrir et essayer plusieurs activités à la piscine Tissot !

Samuel Charlès – Ville de Bordeaux