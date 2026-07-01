RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux

Informations pratiques

RADIO BALADO • Audrey Saffré Lundi 24 août, 19h00 BORDEAUX Piscine Judaïque Gironde

GRATUIT sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T20:15:00+02:00

Fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T20:15:00+02:00

Solitudes collectives

Comment évoquer la solitude en réunissant cent personnes en un même endroit ? À l’aide de casques audios, connectés en direct à la comédienne Audrey Saffré, présente quelque part.

Au départ elle est invisible. C’est sa voix que l’on rencontre, adressée à nos oreilles. Puis on l’aperçoit, elle, là, depuis un banc, tout près, plus loin, jouant des espaces et des perspectives. Silhouette qui nous parle de sa solitude et de celles des autres.

Drôle, sensible, parfois absurde, son récit est une traversée. Dans cette bulle sonore intime, elle partage ses réflexions autour de différentes formes de solitudes contemporaines : subies, choisies, frustrantes, libératoires, joyeuses. Elle nous embarque dans sa déambulation, déplaçant cette voix intérieure vers le dehors, la ville, un stade désert, une piscine vidée de ses nageurs. Une version podcast performative inédite, pour sites extraordinaires, créée pour l’Été métropolitain. Solitudes collectives et casque oblige, la réservation est à anticiper.

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Avec Audrey Saffré • Technique : Juliette Villenave • Regard Extérieur : Éva Bouthier • Production : Association Adieu Panurge • Coproduction Été métropolitain-Bordeaux Métropole

Photo : Romane Olmedo

En savoir plus surAdieu Panurge

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☀️ LUNDI 24.08 À 19H

☀️ BORDEAUX > Piscine Judaïque, 164 rue Judaïque 33000 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ à partir de 12 ans

☀️ DURÉE : 1H15

☀️ GRATUIT sur réservation obligatoire // ouverture des réservations le 31.07

POUR RÉSERVER, cliquez ici

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation maintenue au même endroit

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Extrait dupodcast

https://on.soundcloud.com/qHAALdw0vvCgAXIOH8

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

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Balade sonore • Création pour l’Été métropolitain 2026

©Romane Olmedo