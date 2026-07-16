MADAME, MONSIEUR, BONSOIR ! • Aiaa Compagnie, BORDEAUX Parvis des Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux

Informations pratiques

MADAME, MONSIEUR, BONSOIR ! • Aiaa Compagnie Jeudi 13 août, 19h00 BORDEAUX Parvis des Archives de Bordeaux Métropole Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:15:00+02:00

Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:15:00+02:00

Information de masse

Avec un titre en forme de clin d’œil à la messe du journal télévisé, la compagnie Aiaa dynamite nos rapports aux médias dans une comédie exutoire qui pousse l’info et ceux qui la fabriquent dans leurs retranchements ! Car il faut le dire, le rapport au flux d’actualité relève souvent de la grande contradiction : 50% des Français disent ne pas faire pas confiance aux médias mais continuent de les consulter !

Explorant ce paradoxe avec délectation, les trois comédiens passent tout en revue : les idéaux des jeunes journalistes en formation, les mécanismes routiniers d’une conférence de rédaction, les fantasmes du grand reporter ou les gimmicks du journalisme local. Sans oublier quelques crochets du côté des milliardaires propriétaires des médias. De quizz en dialogues piquants, de saynètes hilarantes en reportage embarqué, leur comédie médiatique carbure à l’humour pour mieux mettre à jour les pièges lancés par les médias mastodontes. Un théâtre engagé qui cogne là où ça fait mal et pousse à réfléchir sur la manière de faire société, entre désinformation et recherche des utopies. Et, qui sait, donner un coup de fouet à notre esprit critique.

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Avec Angélique Baudrin, Audrey Mallada, et Grégoire Baujat et Thomas Nucci en alternance • Direction Artistique : Audrey Mallada • Regard extérieur : Céline Texier-Chollet • Composition sonore et régie : Benjamin Wünsch • Création Lumière : Fabrice Barbotin • Chanson : Marc Lucantonio • Avec le regard et la bienveillance de : Marjorie Ciccone, Marc Duchange, Karen Juan, Romain Louvet et Antoine Raimondi • Décors et bidouilles : Antoine Boulin, Marc Paramelle et Benjamin Wünsch • Administration de tournée : Isabelle Vialard

Photo : Chloé Mazoyer

En savoir plus surAiaa Compagnie

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☀️ JEUDI 13.08 À 19H

☀️ BORDEAUX > Parvis des Archives de Bordeaux Métropole

Parvis des Archives

33100 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS

☀️ DURÉE : 1H15 ENVIRON

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée dans les Archives (même adresse)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Dernier MADAME, MONSIEUR, BONSOIR ! à Gradignan le 24.08.

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Extrait du spectacle

https://youtu.be/1Y9KKhHvdzk?si=FN3pEx9qWYlsGUH8

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Parvis des Archives de Bordeaux Métropole Parvis des Archives 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.laiaa.com/la-cie-aiaa »}, {« data »: {« author »: « AIAA Roquefort », « cache_age »: 86400, « description »: « »Madame, Monsieur, Bonsoir ! » nUn spectacle Absurde sur l’absurditu00e9 de l’information de masse en continu.. nCru00e9ation de la cie AIAA nwww.laiaa.com nnDirection Artistique : Audrey MalladanEcrit et interpru00e9tu00e9 par : Audrey Mallada, Angu00e9lique Baudrin et Thomas Nucci, en alternance avec Gru00e9goire Baujat.nRegard extu00e9rieur : Cu00e9line Texier-CholletnComposition sonore et Ru00e9gie : Benjamin Wu00fcnschnCru00e9ation Lumiu00e8re : Fabrice BarbotinnChanson : Marc LucantonionAvec le regard et la bienveillance de : Romain Louvet, Marc Duchange, Antoine Raimondi et Karen Juan. Du00e9cors et bidouilles : Antoine Boulin, Benjamin Wu00fcnsch, Marc ParamellennCoproductions : l’Atelier 231 CNAREP de Sotteville les Rouen / Artisho / Alarue u2013 Festival Les z’accros de ma rue / La laverie u00e0 Saint-Etienne / Scu00e8ne aux Champs u00e0 SaubriguesnAvec les soutiens : de la DRAC Nouvelle-Aquitaine / du Conseil Ru00e9gional Nouvelle-Aquitaine / du Conseil Du00e9partemental des Landes / Les Cigales u2013 Musicalarue de Luxey / La ville de Soustons / la mairie de Villenave d’Ornon / Association Accords / Graines de rue u00e0 Bessines sur Gartempe / la Spedidam », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce Spectacle : Madame, Monsieur, Bonsoir ! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1Y9KKhHvdzk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1Y9KKhHvdzk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJIU7_4vwXnDTDv_W2-fikw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Théâtre

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