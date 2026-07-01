DANS LES BOIS • Le limaçon – trio StrassCardinal, BORDEAUX Auditorium de la Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

DANS LES BOIS • Le limaçon – trio StrassCardinal Mercredi 12 août, 19h00 BORDEAUX Auditorium de la Cité du Vin Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T19:40:00+02:00

Fin : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T19:40:00+02:00

Son du vent et harmonique de violoncelle

Loups, cigognes noires, chouettes et souris : telles sont les vedettes du saisissant documentaire animalier Dans les bois de Mindaugas Survila, sorti en 2019. Tourné au coeur d’une des dernières forêts primaires de la Baltique, on y suit de très près ses habitants sauvages dans des séquences d’une intense beauté qui invitent à la contemplation autant qu’à la réflexion.

Le trio bordelais StrassCardinal – Elodie Robine à l’alto et voix, Sylvain Meillan au violoncelle et voix, Yoann Scheidt aux percussions – relève le défi d’ajouter un concert live à ce film sans commentaire ni musique.

Leurs compositions dialoguent finement avec les images et la bande-son concrète, faite de cris et chants d’animaux, du bruit de la pluie ou du souffle du vent. Qu’ils les jouent en pleine nature au coeur d’un parc, sur le parvis d’un château ou dans un auditorium, ils échappent à toute illustration ou dramatisation, ajoutant une couche sublime et sensorielle à cette extraordinaire plongée dans les sous-bois.

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Avec Sylvain Meillan (violoncelle, flûtes, voix, composition), Elodie Robine (alto, voix, composition), Yoann Scheidt (batterie, percussions, voix, composition) • Conception, composition et interprétation live : trio StrassCardinal Sylvain Meillan, Elodie Robine et Yoann Scheidt • Technique : Eric Ksouri

Créé à partir du film éponyme Dans les bois de Mindaugas Survila • Distributeur : Les Films du Préau • Production, administration, diffusion : Le limaçon

Photo : Mindaugas Survila

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☀️ MERCREDI 12.08 À 19H

☀️ BORDEAUX > Auditorium de la Cité du Vin, 134 quai de Bacalan 33300 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 40MIN

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation maintenue au même endroit

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Dernier Dans les bois à Ambarès-et-Lagrave le 26.08.

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Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=aTrVkkcFFxE

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

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Ciné-concert

©Mindaugas Survila