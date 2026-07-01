Enquête à huit clos au parc Rivière, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Enquête à huit clos au parc Rivière Mardi 11 août, 10h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T10:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-11T10:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une aventure unique où 8 suspects se cachent, mais un seul est coupable ! Mettez à l’épreuve votre logique, votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe dans ce jeu grandeur nature. En groupe de 4 à 5 joueurs, vous devrez arpentez le parc à la recherche d’indice. Une expérience immersive et inoubliable vous attend ! Arrivée échelonnée de 10h à 14h30.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Etes-vous prêt à résoudre un mystère captivant ? maison jardinier

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