AGENDA · Bordeaux
Éclipse solaire, Divers lieux, Bordeaux
mercredi 12 août 2026 · Divers lieux · Bordeaux
Informations pratiques
Éclipse solaire Mercredi 12 août, 19h00 Divers lieux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T21:00:00+02:00
Pour observer l’éclipse en toute sécurité, il faut impérativement des lunettes de protection homologuées.
Divers lieux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le 12 août 2026 se produira une éclipse solaire. La Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil, occultant ce dernier. éclipse
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