Éclipse solaire, Divers lieux, Bordeaux

Informations pratiques

Éclipse solaire Mercredi 12 août, 19h00 Divers lieux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T21:00:00+02:00

Pour observer l’éclipse en toute sécurité, il faut impérativement des lunettes de protection homologuées.

Divers lieux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le 12 août 2026 se produira une éclipse solaire. La Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil, occultant ce dernier. éclipse

shutterstock