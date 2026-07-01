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Éclipse solaire, Divers lieux, Bordeaux

mercredi 12 août 2026 · Divers lieux · Bordeaux

Éclipse solaire, Divers lieux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Divers lieux
Adresse
Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde

Éclipse solaire Mercredi 12 août, 19h00 Divers lieux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T21:00:00+02:00

Pour observer l’éclipse en toute sécurité, il faut impérativement des lunettes de protection homologuées.

Divers lieux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le 12 août 2026 se produira une éclipse solaire. La Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil, occultant ce dernier. éclipse

shutterstock

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