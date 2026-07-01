Escape Game, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Escape Game Jeudi 13 août, 13h00 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T13:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T13:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00

Partez pour une aventure d’1h ! Entre énigmes, indices cachés et défis écologiques, laissez-vous surprendre par cet escape game qui vous reconnectera avec la nature. Réunissez votre équipe (5 personnes max.) et relevez le défi pour sauver l’environnement !

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Oh my ruche maison jardinier

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