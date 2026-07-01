Ciné-Concert : Dans les bois, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Ciné-Concert : Dans les bois Mercredi 12 août, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T19:55:00+02:00

Fin : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T19:55:00+02:00

Entrée libre (sans réservation), dans la limite des places disponibles dans l’Auditorium de la Cité du Vin.

Dans les Bois est un ciné-concert conçu à partir du documentaire éponyme de Mindaugas Survilas, film multiprimé sorti en France en 2019. Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant.

En conservant la bande son du film, constituée uniquement de sons naturels (cris et chants d’animaux, vent, pluie etc.) le trio StrassCardinal (violon, violoncelle, percussions et voix) a créé une musique de scène originale qui dialogue en direct avec les images et les sons présents dans l’œuvre.

Avec cette création qui allie beauté crue et transposition poétique, par ses images sublimes et par l’alchimie créée entre les sons naturels présents et la composition musicale originale, le souhait est de toucher au cœur de chacun : un lien mouvant et sensuel qui permet aux humains de se réfléchir.

Conception, composition et interprétation live : trio StrassCardinal

Technique : Eric Ksouri

Créé à partir du film éponyme de Mindaugas Survila

Production, administration, diffusion : Le limaçon

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une programmation de Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026 concert cinéma

DANS LES BOIS_Le Limacon©Eric Ksouri