En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux
mardi 11 août 2026 · Echoppe seniors saint seurin · Bordeaux
Informations pratiques
En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Mardi 11 août, 14h00 Echoppe seniors saint seurin Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T16:00:00+02:00
Jeux Méli-Mélo
Echoppe seniors saint seurin 13 bis rue du Docteur Albert Barraud Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.
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