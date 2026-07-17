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En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux

mardi 11 août 2026 · Echoppe seniors saint seurin · Bordeaux

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Echoppe seniors saint seurin
Adresse
13 bis rue du Docteur Albert Barraud
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Mardi 11 août, 14h00 Echoppe seniors saint seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T16:00:00+02:00

Jeux Méli-Mélo

Echoppe seniors saint seurin 13 bis rue du Docteur Albert Barraud Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.

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