Vins de Nouvelle-Zélande, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins de Nouvelle-Zélande Jeudi 13 août, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterwork de dégustation, pensée pour faire voyager amateurs éclairés ou simples curieux à travers les grandes régions viticoles du monde afin d’explorer la diversité gustative et culturelle des vins du globe qui font toute l’ADN de la Cité du Vin.

Ce soir, partez à la découverte du vignoble néo-zélandais à travers trois vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers. À l’autre bout du monde, là où le Pacifique rencontre les terres de Nouvelle-Zélande, Hawke’s Bay s’est imposée comme l’une des régions viticoles les plus emblématiques du pays. Baignée d’un soleil généreux et influencée par les vents océaniques, elle se distingue notamment par ses sols graveleux, les Gimblett Gravels, qui donnent naissance à des vins d’une grande profondeur et d’une belle complexité.

Trois cuvées vous invitent à découvrir toute la richesse de ce terroir d’exception, à travers des rouges puissants qui ont contribué à la renommée internationale de Hawke’s Bay.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Animé par : Catherine Haurie, superviseuse sommellerie

En partenariat avec : Hawke’s Bay Tourism (Nouvelle-Zélande)

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-de-nouvelle-zelande »}]

3 vins pour découvrir le vignoble néo-zélandais dégustation vin

©Richard Brimer / Hawkes Bay Tourism