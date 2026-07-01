LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon, Bordeaux

Informations pratiques

LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre Mercredi 26 août, 18h00 BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon Gironde

GRATUIT sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:45:00+02:00

Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:45:00+02:00

La Fontaine déboulonné

En littérature française, qui dit « fables », dit inévitablement Jean de La Fontaine ! Et pourtant… avant lui, il y eut Marie de France, première poétesse et écrivaine française à succès du 12e siècle, dont les reprises des fables animalières d’Ésope et ses courts récits en vers inspirèrent le fameux Jean, 500 ans plus tard.

Il était temps de réparer cette invisibilisation et de rétablir la vérité ! Maesta-Théâtre s’y engage brillamment dans une pièce audacieuse et lumineuse, avec pour pari réussi de faire parvenir cette poésie depuis la langue des signes française et de la rendre vivante et vibrante que l’on soit sourd, malentendant ou entendant.

La comédienne Léa Bourdeau excelle à faire passer cette écriture par le corps et le geste, non sans une maligne voix off et l’accompagnement musical d’Hervé Rigaud, habile dans un entrelacs de nappes électroniques et de musique acoustique. On y découvre non seulement une autrice méconnue, mais on y approche une langue des signes conçue pour toutes et tous. Une formidable occasion d’ouvrir le cercle des spectateurs.

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D’après Fables, Marie de France (Éditions Actes Sud, traduction Françoise Morvan)

Avec Léa Bourdeau • Mise en scène : Benjamin Ducroq • Musique : Hervé Rigaud • Interprète LSF : Isabelle Florido • Traduction LSF : Léa Bourdeau et Isabelle Florido • Voix Off : Stéphanie Moussu • Création lumière et régie : José Victorien • Suivi de projet : Méghane Dumas

Photo : Pierre Planchenault

En savoir plus surMaesta-Théâtre

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☀️MERCREDI 26.08 À 18H

☀️BORDEAUX > Préau du Centre d’Éducation Spécialisée pour Déficients Auditifs Robert Chapon – CESDA, 61 rue de Marseille 33000 Bordeaux

☀️CONSEILLÉ à partir de 8 ans

☀️DURÉE : 45MIN

☀️GRATUIT sur réservation obligatoire // ouverture des réservations le 31.07

Réservez en cliquant ICI

En cas d’intempéries, représentation maintenue au même endroit

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=JE2gPqzwgzk&t=2s

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Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

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Théâtre & Musique live en Langue des Signes Française • Création Mars 2026

©Pierre Planchenault