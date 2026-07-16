Atelier papier recyclé ensemencé, JARDIN BOTANIQUE Bastide, Bordeaux
mercredi 22 juillet 2026 · JARDIN BOTANIQUE Bastide · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier papier recyclé ensemencé 22 juillet et 19 août JARDIN BOTANIQUE Bastide Gironde
7€ (5€ avec la Carte jeune)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Apprenez à fabriquer votre papier recyclé, enrichi de graines. Une fois séché, cette création pourra être plantée pour faire naître de nouvelles pousses. Une création à planter pour lui donner une seconde vie.
JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}]
Apprenez à fabriquer votre papier recyclé, enrichi de graines.
M.Portes – Ville de Bordeaux
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