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Atelier papier recyclé ensemencé, JARDIN BOTANIQUE Bastide, Bordeaux

mercredi 22 juillet 2026 · JARDIN BOTANIQUE Bastide · Bordeaux

Atelier papier recyclé ensemencé, JARDIN BOTANIQUE Bastide, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
JARDIN BOTANIQUE Bastide
Adresse
Esplanade Linné 33100 BORDEAUX
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
7€ (5€ avec la Carte jeune)

Atelier papier recyclé ensemencé 22 juillet et 19 août JARDIN BOTANIQUE Bastide Gironde

7€ (5€ avec la Carte jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Apprenez à fabriquer votre papier recyclé, enrichi de graines. Une fois séché, cette création pourra être plantée pour faire naître de nouvelles pousses. Une création à planter pour lui donner une seconde vie.

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Apprenez à fabriquer votre papier recyclé, enrichi de graines.

M.Portes – Ville de Bordeaux

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