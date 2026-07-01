Kim Ouïe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Kim Ouïe Mardi 21 juillet, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Faites appel à votre sens de l’écoute et de mémoire pour reconnaître les sons de la nature. Un atelier musical pour petits et grands !

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556432890 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Qui fait ce bruit ? maison jardinier

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