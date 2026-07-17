Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux, Bourse du travail, Bordeaux

Informations pratiques

Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux 21 juillet – 17 novembre, certains mardis Bourse du travail Gironde

Entrée libre. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-17T11:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:00:00+01:00

Dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, en partenariat avec l’union départementale CGT, découvrez, depuis les coulisses, les fresques qui ornent les murs du bâtiment aujourd’hui fermé.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/les-decors-de-la-bourse-du-travail-la-gloire-de-bordeaux

Bourse du travail 44 Cours Aristide Briand, 33800 Bordeaux Bordeaux 33076 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/les-decors-de-la-bourse-du-travail-la-gloire-de-bordeaux »}]

Visite de la Bourse du travail, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, La Gloire de Bordeaux, détail, 1937, MusBA. ADAGP, Paris, Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux