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Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux, Bourse du travail, Bordeaux

mardi 21 juillet 2026 · Bourse du travail · Bordeaux

Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux, Bourse du travail, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Bourse du travail
Adresse
44 Cours Aristide Briand, 33800 Bordeaux
Ville
33076 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre. Sans réservation

Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux 21 juillet – 17 novembre, certains mardis Bourse du travail Gironde

Entrée libre. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-17T11:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:00:00+01:00

Dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, en partenariat avec l’union départementale CGT, découvrez, depuis les coulisses, les fresques qui ornent les murs du bâtiment aujourd’hui fermé. 

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/les-decors-de-la-bourse-du-travail-la-gloire-de-bordeaux

Bourse du travail 44 Cours Aristide Briand, 33800 Bordeaux Bordeaux 33076 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/les-decors-de-la-bourse-du-travail-la-gloire-de-bordeaux »}]
Visite de la Bourse du travail, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, La Gloire de Bordeaux, détail, 1937, MusBA. ADAGP, Paris, Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux

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