Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux, Bourse du travail, Bordeaux
mardi 21 juillet 2026 · Bourse du travail · Bordeaux
Informations pratiques
Les décors de la Bourse du travail – La Gloire de Bordeaux 21 juillet – 17 novembre, certains mardis Bourse du travail Gironde
Entrée libre. Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-17T11:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:00:00+01:00
Dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, en partenariat avec l’union départementale CGT, découvrez, depuis les coulisses, les fresques qui ornent les murs du bâtiment aujourd’hui fermé.
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/les-decors-de-la-bourse-du-travail-la-gloire-de-bordeaux
Bourse du travail 44 Cours Aristide Briand, 33800 Bordeaux Bordeaux 33076 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/les-decors-de-la-bourse-du-travail-la-gloire-de-bordeaux »}]
Visite de la Bourse du travail, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’
Jean Dupas, La Gloire de Bordeaux, détail, 1937, MusBA. ADAGP, Paris, Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- La Maison Toc Toc #5, Bordeaux Sud, Bordeaux 17 juillet 2026
- MIROR • Muchmuche company, BORDEAUX Parvis de l’Hôpital des Enfants, Bordeaux 17 juillet 2026
- Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux 18 juillet 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 18 juillet 2026
- Ciné-Miaou, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux 18 juillet 2026