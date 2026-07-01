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Quartiers Sports au Parc Pinçon, Parc Pinçon, Bordeaux

mardi 21 juillet 2026 · Parc Pinçon · Bordeaux

Quartiers Sports au Parc Pinçon, Parc Pinçon, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Parc Pinçon
Adresse
Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Quartiers Sports au Parc Pinçon 21 – 24 juillet Parc Pinçon Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

  • Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
  • Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
  • Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

  • une séance de sport adulte
  • une séance de sport enfant

Mardi 21 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Burdigala (14h-18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Handball avec les Girondins de Bordeaux Bastide Handball (14h – 18h)
  • Mur d’escalade avec Locsport (14h -20h)
  • Skate avec Brigade Darwin (14h – 18h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Tennis de table
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Jeu de piste Développement durable et atelier sensibilisation nutrition santé avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (15h – 18h)
  • Atelier lecture avec la bibliothèque de La Bastide (14h30 – 18h30)

Mercredi 22 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Burdigala (14h-18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
  • Handball avec les Girondins de Bordeaux Bastide Handball (14h – 18h)
  • Sensibilisation Handisport avec le Comité Handisport de Gironde (14h – 17h)
  • Skate avec Brigade Darwin (14h – 18h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)
  • Tir à l’arc avec Aventuresports (15h – 19h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Tennis de table
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Jeudi 23 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Burdigala (14h-18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Handball avec les Girondins de Bordeaux Bastide Handball (14h – 18h)
  • Skate avec Brigade Darwin (14h – 18h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)
  • Tir à l’arc avec Aventuresports (15h – 19h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Tennis de table
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Atelier lecture avec la bibliothèque de La Bastide (14h30 – 18h30)

Vendredi 24 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Burdigala (14h-18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
  • Flagrugby avec Ligue NAFA (14h-17h)
  • Handball avec les Girondins de Bordeaux Bastide Handball (14h – 18h)
  • Sensibilisation Handisport avec le Comité Handisport de Gironde (14h – 17h)
  • Skate avec Brigade Darwin (14h – 18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Tennis de table
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Atelier créatif avec la Fabrique Pola (15h – 18h)
  • Atelier réparation vélo avec la Recyclerie Sportive (15h – 18h)

DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Parc Pinçon Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du mardi 21 juillet au vendredi 24 juillet, Quartiers Sports prend ses quartiers au Parc Pinçon (La Benauge). quartierssports

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