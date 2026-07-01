Mallette Cyber, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
mardi 21 juillet 2026 · Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba · Bordeaux
Informations pratiques
Mallette Cyber Mardi 21 juillet, 10h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Participez à un atelier ludique et interactif pour apprendre à reconnaître les principales cyberattaques qui circulent sur Internet. Grâce au jeu La Mallette Cyber, mettez-vous dans la peau d’un enquêteur et découvrez comment repérer les arnaques en ligne, les faux messages, les tentatives de piratage et les autres menaces numériques du quotidien.
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556861528 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Suis-je le maillon faible ? atelier numérique
pixabay
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