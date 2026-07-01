Fête de l’été à Fieffé, Fieffé, Bordeaux
mardi 21 juillet 2026 · Fieffé · Bordeaux
Informations pratiques
Fête de l’été à Fieffé 21 – 23 juillet Fieffé Gironde
FESTIMINO de 9h30 à 17h : Gratuit pour les enfants, 15€ par adulte à partir de 16 ans pour la journée.
BLEU NUIT de 18h à minuit : Entrée libre de 18h à 22h. Séance plein air 5€ à partir de 22h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-23T09:30:00+02:00 – 2026-07-23T23:59:00+02:00
BLEU NUIT × FESTIMINO
Du 21 au 23 juillet 2026, Fieffé devient un lieu de création et de rencontres où les associations unissent leurs énergies pour proposer une programmation ouverte à toutes et tous.
Le jour, Festimino, imaginé par Lilomino, invite les enfants de 0 à 6 ans et +, leurs familles et les professionnel·les à explorer l’art à hauteur d’enfant : installations immersives, ateliers, spectacles, performances, morpho-siestes musicales et conférences. Au cœur du festival, la scénographie Morphogenèse déploie un vaste paysage textile bleu où l’on joue, rêve et crée ensemble.
Le soir, Bleu Nuit, proposé par le FIFIB et le cinéma UTOPIA, prend le relais avec des soirées musicales et des séances de cinéma en plein air sous les étoiles.
Pendant ces trois jours, Les Petits Débrouillards, Kino Session et Tandis que nous cousons rejoignent également le fête avec des ateliers et des propositions participatives.
Du matin jusqu’à la nuit, Fieffé vous ouvre ses portes pour trois jours de découvertes, de partage et de création !
Fieffé 30 rue Armand Caduc 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lilomino-le-lieu-de-la-creativite/evenements/festimino »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/semer-le-doute/evenements/festival-bleu-nuit-5e-edition »}]
Trois jours pour se retrouver, explorer, ressentir et créer ensemble ! Animation Festival
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