En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, échoppe seniors Arlette Gelé de Francony, Bordeaux

Informations pratiques

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Jeudi 23 juillet, 10h00 échoppe seniors Arlette Gelé de Francony Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Jeux d’adresse / Déjeuner et Quizz

échoppe seniors Arlette Gelé de Francony 4 rue Laporte 33800 bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]

Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.