En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, échoppe seniors Arlette Gelé de Francony, Bordeaux
jeudi 23 juillet 2026 · échoppe seniors Arlette Gelé de Francony · Bordeaux
Informations pratiques
En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Jeudi 23 juillet, 10h00 échoppe seniors Arlette Gelé de Francony Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Jeux d’adresse / Déjeuner et Quizz
échoppe seniors Arlette Gelé de Francony 4 rue Laporte 33800 bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.
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