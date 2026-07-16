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En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, échoppe seniors Arlette Gelé de Francony, Bordeaux

jeudi 23 juillet 2026 · échoppe seniors Arlette Gelé de Francony · Bordeaux

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, échoppe seniors Arlette Gelé de Francony, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
échoppe seniors Arlette Gelé de Francony
Adresse
4 rue Laporte 33800 bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Jeudi 23 juillet, 10h00 échoppe seniors Arlette Gelé de Francony Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Jeux d’adresse / Déjeuner et Quizz

échoppe seniors Arlette Gelé de Francony 4 rue Laporte 33800 bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.

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