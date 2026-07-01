Dégustation de tisanes, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Dégustation de tisanes Jeudi 16 juillet, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Découvrez l’art de la tisane, une des formes les plus anciennes de la médecine par les plantes ! Ce moment convivial sera l’occasion de partager des connaissances botaniques tout en dégustant des tisanes.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556432890 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Un p’tit coup de soif ? maison jardinier

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