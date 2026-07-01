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Quartiers Sports au Parc du Grand Parc, Parc du Grand Parc, Bordeaux

jeudi 16 juillet 2026 · Parc du Grand Parc · Bordeaux

Quartiers Sports au Parc du Grand Parc, Parc du Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Parc du Grand Parc
Adresse
44 Pl. de l'Europe, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Quartiers Sports au Parc du Grand Parc 16 et 17 juillet Parc du Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

  • Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
  • Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
  • Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

  • une séance de sport adulte
  • une séance de sport enfant

Jeudi 16 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Boxing Club Alamel (14h30-18h30)
  • Judo spécial enfants avec Chanteclerc (14h – 17h)
  • Mur d’escalade avec Locsport (14h -20h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)
  • Tir à l’arc avec Aventuresport (15h 19h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Alter vérité (quiz éducatif sur le quartier) avec Alternative Urbaine (15h – 17h30)
  • Ateliers créatifs avec Fenêtre sur rue (17h – 19h)
  • Ateliers créatifs avec Les Petits Débrouillards (14h – 18h)
  • Réparation vélo avec La Recyclerie Sportive (15h -18h)

Vendredi 17 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Boxing Club Alamel (14h30-18h30)
  • Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
  • Judo spécial enfants avec Chanteclerc (14h – 17h)
  • Sport Santé avec Chanteclerc (17h – 20h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)
  • Tir à l’arc avec Aventuresport (15h 19h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Ateliers créatifs avec la Fabrique Pola
  • Déambulation Marionnette géante Oisoh de la compagnie Paris Bénarès (dans le cadre du festival Un Eté au Grand Parc)

___
DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Parc du Grand Parc 44 Pl. de l’Europe, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du jeudi 16 juillet au vendredi 17 juillet, Quartiers Sports prend ses quartiers au Parc du Grand Parc (derrière le centre social, au Grand Parc). quartierssports

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