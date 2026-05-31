Festival Lier #6, Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Festival Lier #6 Jeudi 16 juillet, 17h00 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T17:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T17:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:30:00+02:00

Le Festival Solidaire Lier revient pour une 6ᵉ édition placée sous le signe de la rencontre, du partage et de la découverte artistique. Cet événement solidaire et inclusif investira plusieurs structures sociales et médico-sociales avant une grande soirée de clôture prévue le jeudi 16 juillet 2026 à la Salle des Fêtes du Grand Parc, à Bordeaux dès 17h.

Une programmation féminine et inspirante

Pour cette 6ᵉ édition, le festival met à l’honneur les femmes à travers trois univers artistiques singuliers.

Dawa Salfati proposera une musique sensible et engagée, entre folk, émotion et liberté. Almä Mango apportera son énergie solaire avec un rap engagé mêlant chant et influences tropicales. Enfin, le groupe Tout à l’Est fera voyager le public au rythme des musiques tziganes et traditions d’Europe de l’Est.

Trois propositions artistiques fortes qui promettent une expérience musicale riche, vibrante et accessible à tous les publics.

✨ Une grande soirée festive pour clôturer l’aventure

Le public pourra participer à des ateliers animés par les artistes, autour de la création de cercles d’improvisation vocale, de l’écriture de textes ou encore de l’éveil musical, en immersion dans l’univers propre à chaque artiste.

La Brigade du Bonheur et la Maison Éclose proposeront également un Bingo Drag, pendant le repas, mêlant musique, défis et surprises dans une ambiance résolument inclusive.

Puis place à la scène : Dawa Salfati, Almä Mango et Tout à l’Est se succéderont pour offrir une soirée musicale festive et fédératrice.

Rejoignez l’aventure !

Le Festival Lier #6 s’annonce comme un rendez-vous incontournable de l’été 2026. Venez découvrir des artistes inspirantes, partager des moments conviviaux et vivre une expérience musicale collective et festive.

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Festival Solidaire Lier #6 : concerts solidaires dans la métropole bordelaise et grande soirée de clôture le 16 juillet 2026 dès 17h à la Salle des Fêtes du Grand Parc. Concert Solidarité