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Traitement de texte débutant : rédiger un courrier et mettre en forme, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

jeudi 16 juillet 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Traitement de texte débutant : rédiger un courrier et mettre en forme, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Traitement de texte débutant : rédiger un courrier et mettre en forme Jeudi 16 juillet, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Ecrire une lettre, la mettre en forme, l’enregistrer, l’imprimer, la retrouver et la modifier en quelques clics, vous verrez il n’y a rien de sorcier.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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