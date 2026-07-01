STREET TOUR – QUAI DES SPORTS, Quai des Sports, Bordeaux
jeudi 16 juillet 2026 · Quai des Sports · Bordeaux
Informations pratiques
STREET TOUR – QUAI DES SPORTS Jeudi 16 juillet, 19h00 Quai des Sports Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00
Bordeaux 3×3 Ballistik organsise dans le cadre de son Sumer Tour la tournée des playground de Bordeaux avec au programme: pick up 3×3, qualif 1vs1 contest, de la musique, une recyclerie sportive et une buvette
Quai des Sports Quai des sports, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
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