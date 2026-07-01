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STREET TOUR – QUAI DES SPORTS, Quai des Sports, Bordeaux

jeudi 16 juillet 2026 · Quai des Sports · Bordeaux

STREET TOUR – QUAI DES SPORTS, Quai des Sports, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Quai des Sports
Adresse
Quai des sports, 33800 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

STREET TOUR – QUAI DES SPORTS Jeudi 16 juillet, 19h00 Quai des Sports Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00

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