STREET TOUR – QUAI DES SPORTS, Quai des Sports, Bordeaux

Informations pratiques

STREET TOUR – QUAI DES SPORTS Jeudi 16 juillet, 19h00 Quai des Sports Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00

Bordeaux 3×3 Ballistik organsise dans le cadre de son Sumer Tour la tournée des playground de Bordeaux avec au programme: pick up 3×3, qualif 1vs1 contest, de la musique, une recyclerie sportive et une buvette

Quai des Sports Quai des sports, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez jouer au basket 3×3 dans une ambiance communautaire avec de la musique, une recyclerie sportive et de quoi se rafraichir avec la buvette ! Basket Basket3x3