LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Esplanade du Centre François-Xavier Michelet, Bordeaux

Informations pratiques

LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre Jeudi 16 juillet, 19h00 BORDEAUX Esplanade du Centre François-Xavier Michelet Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:45:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:45:00+02:00

La Fontaine déboulonné

En littérature française, qui dit « fables », dit inévitablement Jean de La Fontaine ! Et pourtant… avant lui, il y eut Marie de France, première poétesse et écrivaine française à succès du 12e siècle, dont les reprises des fables animalières d’Ésope et ses courts récits en vers inspirèrent le fameux Jean, 500 ans plus tard.

Il était temps de réparer cette invisibilisation et de rétablir la vérité ! Maesta-Théâtre s’y engage brillamment dans une pièce audacieuse et lumineuse, avec pour pari réussi de faire parvenir cette poésie depuis la langue des signes française et de la rendre vivante et vibrante que l’on soit sourd, malentendant ou entendant.

La comédienne Léa Bourdeau excelle à faire passer cette écriture par le corps et le geste, non sans une maligne voix off et l’accompagnement musical d’Hervé Rigaud, habile dans un entrelacs de nappes électroniques et de musique acoustique. On y découvre non seulement une autrice méconnue, mais on y approche une langue des signes conçue pour toutes et tous. Une formidable occasion d’ouvrir le cercle des spectateurs.

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D’après Fables, Marie de France (Éditions Actes Sud, traduction Françoise Morvan)

Avec Léa Bourdeau • Mise en scène : Benjamin Ducroq • Musique : Hervé Rigaud • Interprète LSF : Isabelle Florido • Traduction LSF : Léa Bourdeau et Isabelle Florido • Voix Off : Stéphanie Moussu • Création lumière et régie : José Victorien • Suivi de projet : Méghane Dumas

Photo : Pierre Planchenault

En savoir plus surMaesta-Théâtre

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☀️ JEUDI 16.07 À 19H

☀️ BORDEAUX > Esplanade du Centre François-Xavier Michelet – CFXM Hôpital Pellegrin-CHU de Bordeaux, Entrée rue de la pelouse de Douet 33000 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ à partir de 8 ans

☀️ DURÉE : 45MIN

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée à l’Amphithéâtre du CFXM (même adresse)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Prochaines Les Fables de Marie de France au Bouscat le 22.07, à Gradignan le 28.07, à Lormont le 25.08 et à Bordeaux le 26.08.

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Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=JE2gPqzwgzk&t=2s

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Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Esplanade du Centre François-Xavier Michelet Rue de la pelouse de Douet 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.marchesdelete.com/accompagnement/maesta-theatre.html »}, {« data »: {« author »: « Compagnie Les Marches de l’u00c9tu00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Fables de Marie de FrancenMaesta-Thu00e9u00e2trenCru00e9ation mars 2026 au Glob Thu00e9u00e2trennRu00e9alisation vidu00e9o : Lu00e9a BourdeaunnDu2019apru00e8s u201cFables, Marie de Franceu201d, Actes Sud, traduction Franu00e7oise MorvannMise en scu00e8ne : Benjamin DucroqnJeu : Lu00e9a BourdeaunMusique : Hervu00e9 RigaudnInterpru00e8te LSF : Isabelle FloridonTraduction LSF : Lu00e9a Bourdeau et Isabelle FloridonVoix Off : Stu00e9phanie MoussunCru00e9ation lumiu00e8re et ru00e9gie : Josu00e9 VictoriennSuivi de projet : Mu00e9ghane DumasnProduction du00e9lu00e9guu00e9e : Les Marches de l’u00c9tu00e9nProduction : Glob Thu00e9u00e2tre, iddac, Maesta-thu00e9u00e2trenAvec lu2019aide de lu2019Agefiph », « type »: « video », « title »: « Les Fables de Marie de France – Maesta-Thu00e9u00e2tre », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JE2gPqzwgzk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JE2gPqzwgzk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDDJ8ZCiPyA6CqS6RLspu6g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Théâtre & Musique live en Langue des Signes Française • Création Mars 2026

©Pierre Planchenault