ANTI • Lapin 34, BORDEAUX Parvis des Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux

Informations pratiques

ANTI • Lapin 34 Mercredi 15 juillet, 19h00 BORDEAUX Parvis des Archives de Bordeaux Métropole Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T19:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T19:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:00:00+02:00

Antigone en survêt

Spécialiste ès loufoqueries de rue, accueillie en 2021 avec son méga succès Broglii, la compagnie Lapin 34 revient dans l’Été métropolitain. À coups de fumigènes, mégaphones, souffleuses à feuilles et public séparé en deux camps de supporters, elle déplace le mythe d’Antigone dans l’espace public pour tenter de répondre avec humour et conviction à la question : « Peut-on sacrifier l’individu pour que vive le groupe ? ».

Vêtus de costumes gonflables tels des sumos surgis d’Interville, les rivaux Polynice et Étéocle se lancent dans leur ultime combat fratricide. En survêt et basket, leur soeur Antigone reste cette indétrônable résistante à la loi féroce de l’oncle-tyran Créon.

Dans des parcs transformés en ring tragi-comique, Lapin 34 agite un théâtre puissant, outrancier et coloré, chargeant d’une émotion et d’une acuité nouvelles cette Antigone du 21e siècle. Une façon de (re)découvrir l’antique tragédie de Sophocle par le truchement d’une grande figure de résistance.

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Avec Merlin Bertholet, François Chevallier, Lucille Duchesne, Pauline Laurendeau

Photo : Arnaud Massé

En savoir plus surLapin 34

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☀️ MERCREDI 15.07 À 19H

☀️ BORDEAUX > Parvis des Archives de Bordeaux Métropole, Parvis des Archives 33100 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ à partir de 8 ans

☀️ DURÉE : 1H

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation annulée

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Prochains Anti à Lormont le 20.07, à Saint-Médard-en-Jalles le 21.07, à Talence le 19.08, et à Ambarès-et-Lagrave le 20.08.

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Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=DdKH9m0edE4

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Parvis des Archives de Bordeaux Métropole Parvis des Archives 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.3615codelapin34.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Lapin 34 », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le mythe du2019Antigone dans un univers de supporters ultras, ultras ultras et ultras fiers de leurs couleurs.nnAntigone, figure de la ru00e9sistance, fait valoir sa libertu00e9 individuelle en se levant contre lu2019ordre u00e9tabli. Mais peut on sacrifier lu2019individu pour que vive le groupe ?nnUne question tru00e8s su00e9rieuse abordu00e9e avec des costumes gonflables, des fumigu00e8nes, des souffleuses u00e0 feuilles et une boule transparente avec quelquu2019un dedans. », « type »: « video », « title »: « ANTI, Tragu00e9die de rue bloquu00e9e pour l’occasion – Lapin 34 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DdKH9m0edE4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DdKH9m0edE4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMVJmxUNqlxqy8XeMJN3rMg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Arts de la rue

©Arnaud Massé