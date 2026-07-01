Vins d’Allemagne, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins d’Allemagne Jeudi 16 juillet, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterworks de dégustation imaginée pour vous faire voyager à travers les grandes régions viticoles du monde. Que vous soyez amateur éclairé ou simple curieux, laissez-vous guider à la découverte de la diversité gustative et culturelle des vins du globe, au cœur de l’ADN de la Cité du Vin.

Pour cet afterwork de dégustation partez à la découverte du vignoble allemand à travers la dégustation de 3 vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers.

Parcourez les vignobles historiques allemands, entre climats chauds et frais, où s’exprime une belle diversité de vins blancs, vifs ou doux, et de rouges juteux. Forte d’une longue tradition viticole, l’Allemagne révèle des vins d’une grande finesse, encore trop peu connus.

Au programme : la fraîcheur minérale d’un Riesling de Mosel, l’élégance ciselée d’un vin blanc de Rheingau et le fruité gourmand d’un Pinot Noir de Pfalz. Trois vins pour lever le voile sur une Allemagne viticole encore trop bien cachée.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Dégustation de 3 vins

Animé par : Stefania Martinez

En partenariat avec : nos partenaires viticoles

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-d-allemagne-19h »}]

Voyagez à travers les grandes régions viticoles du monde avec les afterworks de l’été ! dégustation vin

©Chris Marmann_Deutsches Weininstitut