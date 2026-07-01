AGENDA · Bordeaux
Découverte de jeux avec un ludothécaire (6-12 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
vendredi 17 juillet 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte de jeux avec un ludothécaire (6-12 ans) Vendredi 17 juillet, 10h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir une sélection de jeux de société animée par un ludothécaire.
Unplash
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