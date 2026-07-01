Alice haute comme trois portes, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Alice haute comme trois portes Vendredi 17 juillet, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T11:30:00+02:00

Avec son spectacle Alice haute comme trois portes, la Cie Nephtys invite les tout-petits à découvrir la notion de grandeur en plongeant dans un pays tout en tailles et en couleurs.

« Alice se réveille subitement dans un monde très étrange. Elle se retrouve entourée de tout un tas d’objets de couleurs, textures et tailles différentes. Toute petite ou très grande au milieu de tout ce bazar, Alice doit mettre un peu d’ordre pour retrouver son chemin. Heureusement pour elle, Doudou est là pour l’aider ! Il est où d’ailleurs ? Doudou ?! »

Le spectacle (durée : 25 minutes) sera suivi d’un temps d’exploration autour d’un parcours sensoriel (durée : 25 minutes).

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://cienephtys9.wixsite.com/compagnie-nephtys »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Spectacle jeunesse par la compagnie Nephtys, dans le cadre de Partir en Livre PEL2026 Partir en livre

@Compagnie Nephtys