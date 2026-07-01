PHONE IMPACT : trop accros pour être écolos ?, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Informations pratiques

PHONE IMPACT : trop accros pour être écolos ? Mardi 28 juillet, 10h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

« Dans la ville de TechCity, vous incarnez un·e fabricant·e de smartphones. Alors que la compétition fait rage pour produire les téléphones portables les plus innovants, une question cruciale émerge : l’impact environnemental de la production de ces appareils.

Au fil des tours de jeu et des événements, vous découvrirez la diversité des métaux présents dans les smartphones, les grandes étapes de l’extraction minière et ses impacts environnementaux et sociaux.

Vous devrez faire des choix stratégiques en tenant compte des contraintes environnementales et économiques ! Attention, chaque choix aura des conséquences…

Le temps est venu de construire un avenir plus durable. Êtes-vous prêt·e à relever ce défi de taille ? Le destin de TechCity est entre vos mains. » – Inria

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

A travers un jeu ludique, venez découvrir les impacts environnementaux de la fabrication de mon smartphone ! atelier numérique

Inria