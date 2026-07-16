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Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire, Sésame, Bordeaux

mardi 28 juillet 2026 · Sésame · Bordeaux

Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Sésame
Adresse
13 place Canteloup, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription, être inscrite à la bibliothèque

Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire Mardi 28 juillet, 14h15 Sésame Gironde

sur inscription, être inscrite à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:15:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T14:15:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Des cartes, des itinéraires, des photographies aériennes anciennes ou d’aujourd’hui, une véritable mine d’informations sur notre territoire !

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