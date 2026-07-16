Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire, Sésame, Bordeaux
mardi 28 juillet 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire Mardi 28 juillet, 14h15 Sésame Gironde
sur inscription, être inscrite à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:15:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T14:15:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00
Des cartes, des itinéraires, des photographies aériennes anciennes ou d’aujourd’hui, une véritable mine d’informations sur notre territoire !
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Tout savoir sur le service public de la géographie en France : données géographiques, d’urbanisme, environnementales, de risques naturels, de géolocalisation, du cadastre…
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