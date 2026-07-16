Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Géoportail : le portail national de la connaissance du territoire Mardi 28 juillet, 14h15 Sésame Gironde

sur inscription, être inscrite à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:15:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:15:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Des cartes, des itinéraires, des photographies aériennes anciennes ou d’aujourd’hui, une véritable mine d’informations sur notre territoire !

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}]

Tout savoir sur le service public de la géographie en France : données géographiques, d’urbanisme, environnementales, de risques naturels, de géolocalisation, du cadastre…

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