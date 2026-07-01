RELACHE #17: JULIAN MARLEY + CULTURE, square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

RELACHE #17: JULIAN MARLEY + CULTURE Mardi 28 juillet, 19h00 square Dom Bedos Gironde

SQUARE DOM BEDOS – 20€ ( Carte Jeune ou Adhérents Allez Les Filles ) / 20€ Adhérents minimas sociaux (RSA/ASS/AAH/ASPA/ASI/ATS) ( nombre de places limité) / 28€ Prévente / 35€ Sur Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:59:00+02:00

RELACHE #17 – Mardi 28 Juillet 2026

Lieu · SQUARE DOM BEDOS ( Rue Jacques d’Welles )

De 19H à 00H

20€ ( Carte Jeune – Adhérents Allez Les Filles – Adhérents minimas sociaux (RSA/ASS/AAH/ASPA/ASI/ATS) ( nombre de places limité) 28€ Prévente / 35€ Sur Place

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/relache-17-julian-marley-uk-culture-jam

Au Programme :

JULIAN MARLEY (Reggae – UK)

Julian Marley, né le 4 juin 1975 à Londres, est le fils du légendaire Bob Marley et le seul de ses enfants à avoir grandi au Royaume-Uni. Musicien autodidacte, auteur-compositeur et producteur, il s’est imposé comme une figure incontournable du reggae roots international, dans la pure tradition spirituelle et rastafari de son père. Couronné d’un Grammy Award en 2024 pour le Meilleur Album Reggae, il perpétue avec talent et conviction l’héritage musical des Marley à travers le monde.

https://www.youtube.com/watch?v=JdSR0uHhaG4

https://www.julianmarley.com/

https://julian-marleywd.bandcamp.com/album/attack-back

https://www.facebook.com/JulianMarley/?locale=fr_FR

https://www.instagram.com/julianrmarley/

Culture (RootsReggae – JAM)

Fondé en 1976 en Jamaïque, Culture est un trio vocal mené par le charismatique Joseph Hill, accompagné d’Albert Walker et Kenneth Dayes. Le groupe s’est rapidement imposé par une musique à forte charge spirituelle, ancrée dans les thèmes de la justice sociale, des droits humains et du rastafarisme, alliant harmonies vocales serrées, riddims solides et paroles d’une profonde sincérité. Considéré comme l’un des groupes de reggae traditionnel les plus authentiques, Culture est le seul groupe, tous genres confondus, dont chaque enregistrement a reçu une critique cinq étoiles dans le premier Rolling Stone Record Guide. Leur album fondateur Two Sevens Clash (1977) connut un succès retentissant bien au-delà de la Jamaïque, faisant de Culture une force majeure du mouvement roots reggae mondial.

https://www.youtube.com/watch?v=MdxuGMBUTLA

http://www.culturereggaeband.com/

https://www.facebook.com/officialculturereggae/

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Buvette & Restauration sur place

Tram C/D · Arrêt Ste Croix

♻️ Gobelets réutilisables · Toilettes sèches · Tri sélectif

(cendriers de poche au stand Prévention)

Dispositif Angela · Safe space

⚠️ Contrôle des sacs · Alcool extérieur interdit

❌ Zéro tolérance envers tout propos ou comportement discriminatoire, sexiste ou harcelant.

www.relache.fr

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Relache au Square Dom Bedos