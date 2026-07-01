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Quartiers Sports à la Grande Prairie des Aubiers, Grande Prairie des Aubiers, Bordeaux

mardi 28 juillet 2026 · Grande Prairie des Aubiers · Bordeaux

Quartiers Sports à la Grande Prairie des Aubiers, Grande Prairie des Aubiers, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Grande Prairie des Aubiers
Adresse
Cours des aubiers
Ville
33048 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Quartiers Sports à la Grande Prairie des Aubiers 28 et 29 juillet Grande Prairie des Aubiers Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

  • Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
  • Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
  • Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

  • une séance de sport adulte
  • une séance de sport enfant

Mardi 28 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • BMX avec le Stade Bordelais BMX (14h-18h)
  • Boxe avec Sport Addict (14h-18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Skate avec Bordeaux Skate Culture (15h – 19h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)
  • Tchoukball, flooball avec l’UFOLEP (14h – 18h)
  • Tennis avec Fête le Mur (17h – 20h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Ateliers créatifs avec les Petits Débrouillards (14h – 18h)
  • Brochette de fruits Avec Echange Nord Sud (15h – 16h30)

Mercredi 29 juillet

Activités sportives avec les clubs :

  • BMX avec le Stade Bordelais BMX (14h – 18h)
  • Boxe avec Sport Addict (14h-18h)
  • Capoeira avec Aruada (14h – 18h)
  • Skate avec Bordeaux Skate Culture (15h – 19h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h – 18h)
  • Tchoukball, flooball avec l’UFOLEP (14h – 18h)
  • Tennis avec Fête le Mur (17h – 20h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Ateliers créatifs avec les Petits Débrouillards (14h – 18h)
  • Ateliers créatifs avec la Fabrique Pola (16h – 18h)

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DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Grande Prairie des Aubiers Cours des aubiers Bordeaux 33048 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du mardi 28 juillet au mercredi 29 juillet, Quartiers Sports prend ses quartiers à la Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers). quartierssports

Thomas Sanson

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