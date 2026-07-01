Journée porte ouverte, Sésame, Bordeaux
jeudi 9 juillet 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
Journée porte ouverte Jeudi 9 juillet, 10h00 Sésame Gironde
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Jeudi 9 juillet, l’espace Sésame propose une journée ouverte à toutes et à tous centrée sur cinq jeux pour aborder le numérique autrement.
La Mallette Cyber, parce qu’un clic de trop peut suffire. •@h…Social ! parce qu’un post peut rester plus longtemps qu’on ne le pense. •Numéville, parce que le numérique, ça se comprend mieux à plusieurs. •La Mallette IA, parce que l’intelligence artificielle fait déjà partie du quotidien. •Phone Impact parce qu’un smartphone ne se résume pas à son écran.
Les jeux sont disponibles en libre accès. Chacun avance à son rythme, seul ou en groupe. L’équipe de médiateurs est présente pour accompagner et répondre aux questions. C’est aussi l’occasion de découvrir ce que l’espace Sésame propose toute l’année : des ateliers thématiques, des rendez-vous individuels et un espace ouvert du lundi au vendredi, avec du matériel en libre-service.
Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102613 »}]
Sésame ouvre-toi ? atelier numérique
personnel
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