UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Les Olympiades, Quai des Sports Saint Michel, Bordeaux

mercredi 8 juillet 2026 · Quai des Sports Saint Michel · Bordeaux

Les Olympiades, Quai des Sports Saint Michel, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Quai des Sports Saint Michel
Adresse
Quai des sports, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
GRATUIT

Les Olympiades Mercredi 8 juillet, 16h00 Quai des Sports Saint Michel Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Quai des Sports Saint Michel Quai des sports, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
À vos marques… Prêts ? Partez ! ‍♀️ La 4ème édition des Olympiades s’empare des Quais des Sports St-Michel mercredi 08 juillet — et ça va transpirer ! animation festif

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)