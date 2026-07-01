Les Olympiades, Quai des Sports Saint Michel, Bordeaux

Informations pratiques

Les Olympiades Mercredi 8 juillet, 16h00 Quai des Sports Saint Michel Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Quai des Sports Saint Michel Quai des sports, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

À vos marques… Prêts ? Partez ! ‍♀️ La 4ème édition des Olympiades s’empare des Quais des Sports St-Michel mercredi 08 juillet — et ça va transpirer ! animation festif