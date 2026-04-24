Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de JUILLET !, Darwin Éco-système, Bordeaux

Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de JUILLET ! 1 – 15 juillet, les mercredis Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre jusqu’à 20h puis billetterie dice et sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T18:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:55:00+02:00

Fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:55:00+02:00

✨ LES HEURES HEUREUSES A DARWIN ✨

Si vous faites confiance aux horloges, vous n’avez sans doute jamais vécu les Heures Heureuses à Darwin. Les horloges prétendent qu’entre le jour et la nuit, il ne se passe rien de spécial et elles ont tort.

Et juste après la dernière lumière du jour, quand le ciel devient menthe pâle et que la ville retient son souffle, un moment à part apparaît.

Darwin redevient votre terrain de jeu. On vient tôt. On reste plus tard. On vient pour se retrouver. On reste pour vibrer.

On profite de la terrasse, des bières fraîches, du foodcourt, de la dernière lueur du jour.

Belle nouveauté cette saison : 5€ à partir de 20h – entrée libre avant.

__LA PROG’ DE JUILLET__

Mercredi 01 Juillet : INSANE Tour Festival

Mercredi 08 Juillet : Coffiiz & Alempyre + special secret guests

Mercredi 15 Juillet : Pistons (LIVE) & Marge

__INFOS PRATIQUES__

18h – 20h : entrée libre

20h – minuit : 5€ (billetterie sur DICE & sur place)

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/venue/darwin-3l3x?lng=fr »}]

Belle nouveauté cette saison : les Heures Heureuses sont en accès libre jusqu’à 20h. after work dj set

©StudioSauvages