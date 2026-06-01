Festival Un Eté au Grand Parc #7, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Festival Un Eté au Grand Parc #7 1 – 17 juillet La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T17:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-17T17:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Festival Un Eté au Grand Parc

du 1er au 17 juillet 2026

à partir de 17h

Les mercredis, jeudis et vendredis

GRATUIT

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc et ses partenaires organisent la septième édition du festival Un Été au Grand Parc, du 1er au 17 juillet, les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 17h.

Un Été au Grand Parc est un évènement pluridisciplinaire qui propose gratuitement, à toutes et tous, des moments de partage, de convivialité et de festivité.

Au programme, des ateliers créatifs et ludiques proposés en fin de journée (dessin, musique, éveil culturel, couture…) puis des animations, jeux et spectacles pour poursuivre la soirée – le tout en plein air.

PROGRAMME

SEMAINE 1

MERCREDI 1er JUILLET – LANCEMENT DU FESTIVAL

17h > 19h : Chuutissus, l’installation par Lilomino (Installation ludique)

17h > 19h : Chuutissus, l’atelier* par Lilomino (Atelier)

17h > 19h : Vidéomaton par On verra bien (Animation)

17h > 19h : Création collective musique, dessin et écriture* avec Le Clubhouse et Amaëlle Broussard (Atelier)

19h > 19h30 >>>>> INAUGURATION DU FESTIVAL <<<<<

19h30 > 20h30 : Lol et pop ! par Thomas Skrobek (Animation)

20h30 > 21h25 : La Création par La Populaire (Spectacle théâtre)

21h30 > minuit : Fescht Met par ussé inné (Spectacle danse)

* inscription sur place

JEUDI 2 JUILLET – L’ARCHIPEL LUDIQUE DU BONHEUR – carte blanche à la Brigade du Bonheur et O’Bord du Jeu

17h > 19h : Le baby archipel par O’Bord du jeu (Animation)

17h > 19h : Archipel ludique par O’Bord du jeu (Animation)

17h > 19h : Les défis de la brigade par La Brigade du Bonheur (Animation)

17h > 19h : Crée ton aventurier par O’Bord du jeu (Atelier)

19h > 21 h : Zone de gratuité par le Réseau Solidaire d’Échanges (stand de troc)

19h > 20h45 : Loto Moto par La Brigade du Bonheur (Animation)

21h > 22h30 : Party game par La Brigade du Bonheur (Spectacle)

VENDREDI 3 JUILLET – LA BEAUTE EST DANS MON QUARTIER – carte blanche à Tango Nomade

 Rendez-vous au pied de la tour F rue des Frères Portmann / rue Etienne Huyard

17h > 19h : Lectures hors les murs par La Bibliothèque du Grand Parc (Animation)

17h > 19h : Atelier matelotage par Tango Nomade (Atelier)

19h15 > 20h15 : Le Vestiaire par la Cie Bougrelas (Costumerie itinérante et décalée)

20h15 > 21h : Les jeux sur la ville par Tango Nomade (Ballet aérien)

21h > 22h : Le Vestiaire par la Cie Bougrelas (Costumerie itinérante et décalée)

SEMAINE 2

MERCREDI 8 JUILLET – BAL BIZARRE – carte blanche à Carric-Carrac

17h > 19h : Eveil musical par la Cie 100 Détours (Atelier)

17h30 > 18h30 : Bal enfantin par Carric-Carrac (Bal)

17h30 > 18h30 : Un fifre qui sonne ? par Les Sous-Fifres de Saint-Pierre (Atelier)

19h > 20h30 : Chansons à la carte par Kara-Orchestra (Animation)

20h30 > 21h : La Man Encantada (Bal traditionnel)

21h45 > 23h : Le Mange Bal (Bal hors normes)

JEUDI 9 JUILLET – LA NUIT DES ETOILES – carte blanche à Cap Sciences

17h30 > 20h : Ateliers ludiques par Cap Sciences (Ateliers)

17h30 > 19h : Illustration « mythologies »* par Camille Bordes (Atelier)

20h30 > 21h30 : Battle de dessin par Croc en Jambe (Animation)

21h45 > 22h45 : Nocturnes par la Compagnie des Musiques Télescopiques (Concert au casque)

22h > minuit : Observation du ciel avec L’AG 33 (Animation)

* inscription sur place

VENDREDI 10 JUILLET – TOUS EN PISTE !

17h > 19h : Concert acoustique et fresque musicale par Ita Duclair et Michaël Martin (Atelier)

17h > 19h : Micro stories & micro crafts par le Collectif Micro-Micro (Atelier)

17h > 19h : CHANTER ! par Agnès Pelé et le chœur éphémère du Petit PARC (Chorale participative)

19h > 21 h : Zone de gratuité par le Réseau Solidaire d’Échanges (stand de troc)

19h > 20h : La Famille Martoche par la Cie Cramoisie (Animation foraine)

20h15 > 21h10 : Mr. Patate par la Cie BaNCALE (Spectacle cirque)

21h25 > 22h15 : La Famille Martoche par la Cie Cramoisie (Animation foraine)

22h30 > 00h30 : Flow de Gints Zilbalodis (Ciné plein air)

SEMAINE 3

MERCREDI 15 JUILLET – NUIT SONORE

17h > 19h Vidéomaton par On verra bien (Animation)

17h > 19h : Masques en fête ! par Marine Ondra (Atelier)

17h > 19h : Eclosion de fleurs par Tandis que nous cousons (Atelier)

17h15 > 19h (2 sessions de 45 min) : Atelier musical * par On verra bien (Atelier)

17h30 > 19h (3 sessions de 30 min) : Eveil musical * par La Magnétique (Atelier)

19h15 > 20h30 : Blindtest-quiz ! par Rick Huntertainment (Animation)

20h30 > 21h15 : Mitxel (Concert)

21h30 > 22h30 : EmmaFleurs (Concert)

* inscription sur place

JEUDI 16 JUILLET – FESTIVAL LIER – carte blanche à Cultures du Cœur Gironde

17h > 19h (2 sessions de 45 min) : Atelier d’écriture** par Almä Mango (Atelier)

17h > 19h (2 sessions de 45 min) : Éveil musical** par Tout à l’Est (Atelier)

17h > 19h (2 sessions de 45 min) : Circle Song** par Dawa Salfati (Atelier)

19h > 20h30 : Bingo Drag par La Brigade du Bonheur et Maison Éclose (Animation)

20h30 > 21h : Dawa Salfati (Concert)

21h15 > 22h : Almä Mango (Concert)

22h20 > 23h : Tout à l’Est (Concert)

** inscription via l’adresse : cdc33@culturesducoeur.org

VENDREDI 17 JUILLET – CLÔTURE DU FESTIVAL

17h > 19h : Petits explorateurs d’art par Le Capc (Atelier)

17h > 19h : Manifestation créative par Le Petit PARC (Atelier)

17h > 19h : Labo sonore : composition collective par La Magnétique (Atelier)

17h > 20h : Dermo-pirates rigolos par le collectif Skinjackin (Animation)

19h > 21 h : Zone de gratuité par le Réseau Solidaire d’Échanges (stand de troc)

19h > 20h : Oisôh par la Cie Paris-Bénarès (Spectacle déambulatoire)

20h > 21h15 : Autostop par la Cie du Rond-Point (Spectacle théâtre)

21h30 > 22h15 : Le Crew par la Cie Rêvolution (Spectacle danse)

22h15 > minuit : La Karaoké Mobile par la Cie C’est Pas Commun (Karaoké de clôture !)

À SAVOIR SUR LE FESTIVAL

Tout au long du festival vous trouverez :

• Un espace détente (de 17h à 20h) :

En accès libre, des livres prêtés par la Bibliothèque du Grand Parc et un espace ludomobile proposé par le Centre d’Animation Grand Parc.

• Un espace restauration (de 19h à 22h) :

La restauration est confiée à des artisans-restaurateurs locaux, mettant en valeur des produits de saison et du terroir dans des préparations salées et sucrées, de quoi ravir toutes les papilles !

• Un espace buvette (dès 18h) :

La buvette est assurée par l’équipe du Petit PARC !

• Une brigade verte :

« Ensemble, préservons ce lieu ! » Une équipe de bénévoles veille à la propreté du site (vaisselle participative, tri des déchets, etc.) et vous accompagne pour adopter les bons réflexes ! Votre participation est la bienvenue : chaque geste compte pour garder les espaces accueillants et respectueux de l’environnement.

COMMENT VENIR ?

Le festival Un Eté au Grand Parc se déroule dans le Square de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc – qui jouxte la Salle au : 39 cours de Luze – 33000 Bordeaux

Renseignements

L’équipe de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc est disponible pour vous renseigner sur le festival du mercredi au vendredi de 14h à 18h ou au 06 15 52 10 41.

Venez avec TBM :

Lignes C et E Station Émile Counord

Ligne 15 – Arrêt Piscine Grand Parc

Ligne 82 – Arrêt Place de l’Europe

Le vélo : Place de l’Europe

Parking vélo et voiture à proximité

Le festival est accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

Programme détaillé

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « phone », « value »: « 0533894603 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0615521041 »}] [{« link »: « mailto:cdc33@culturesducoeur.org »}, {« data »: {« author »: « Salle des Fu00eates Bordeaux Grand Parc », « cache_age »: 86400, « description »: « FESTIVAL UEAGP#7 du 1er > 17JUILLET 2026 u00e0 partir de 17h, les mercredis, jeudis et vendredis GRATUIT AU SQUARE DE LA SALLE DES Fu00caTES BORDEAUX GRAND PARC », « type »: « rich », « title »: « PROGRAMME UEAGP – ETE 2026 », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0080732509928a8c18e63 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0080732509928a8c18e63 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/8073250 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Festival pluridisciplinaire gratuit pour toutes et tous en plein air, du 1er au 17 juillet 2026 dans le Square de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc festival famille

Anthony Rojo