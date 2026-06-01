Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Permanences écrivain public 2 juin – 1 décembre, certains mardis Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-01T10:00:00+01:00 – 2026-12-01T12:00:00+01:00

Une fois par mois, un écrivain public de l’Atelier Graphite vous apporte son aide dans différentes démarches de la vie quotidienne et professionnelle et dans vos relations avec l’administration :

– démarches administratives : une aide pour la rédaction de toutes vos lettres administratives, vos contacts ou réponses aux organismes de santé, de l’emploi, du logement

– aide juridique : pour faciliter vos démarches, comprendre vos contrats, en lien possible avec la Maison de la justice et du droit de Bordeaux

– courriers privés : une assistance pour toutes vos correspondances personnelles, en toute confidentialité

– emploi : CV, lettres de motivation, gestion des droits, et toutes les rédactions professionnelles.

Les permanences de l’écrivain public sont gratuites ; il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour en bénéficier.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.atelier-graphite.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Aide aux démarches de la vie quotidienne et professionnelle écrivain public

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