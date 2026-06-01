Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux mardi 2 juin 2026.
Permanences écrivain public 2 juin – 1 décembre, certains mardis Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-01T10:00:00+01:00 – 2026-12-01T12:00:00+01:00
Une fois par mois, un écrivain public de l’Atelier Graphite vous apporte son aide dans différentes démarches de la vie quotidienne et professionnelle et dans vos relations avec l’administration :
– démarches administratives : une aide pour la rédaction de toutes vos lettres administratives, vos contacts ou réponses aux organismes de santé, de l’emploi, du logement
– aide juridique : pour faciliter vos démarches, comprendre vos contrats, en lien possible avec la Maison de la justice et du droit de Bordeaux
– courriers privés : une assistance pour toutes vos correspondances personnelles, en toute confidentialité
– emploi : CV, lettres de motivation, gestion des droits, et toutes les rédactions professionnelles.
Les permanences de l’écrivain public sont gratuites ; il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour en bénéficier.
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.atelier-graphite.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Aide aux démarches de la vie quotidienne et professionnelle écrivain public
atelier graphite
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux 2 juin 2026
- La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux, Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Conférence « Voies/x d’émancipation : peintres roumaines dans la première moitié du XXe siècle » de Cora Hopkins, doctorante au CRHA, Archives départementales de la Gironde – Auditorium Jean-Cayrol, Bordeaux 2 juin 2026