Conférence « Voies/x d’émancipation : peintres roumaines dans la première moitié du XXe siècle » de Cora Hopkins, doctorante au CRHA Mardi 2 juin, 18h00 Archives départementales de la Gironde – Auditorium Jean-Cayrol Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences Du nouveau sur le passé, organisé par les doctorants du CEMMC, en partenariat avec les Archives départementales de la Gironde.

Cora Hopkins, doctorante au centre de recherche en histoire de l’art (CRHA) abordera les trajectoires de cinq femmes peintres roumaines : Elena Popea (1879-1941), appelée la « peintre voyageuse » du fait de sa grande mobilité, Cecilia Cuţescu-Storck (1879-1969), première femme à enseigner à l’Ecole des beaux-arts à Bucarest, Nina Arbore (1889-1842), peintre, graveuse et illustratrice de presse issue d’une famille d’anarchistes, Olga Greceanu (1890-1978), peintre muraliste animée par sa foi orthodoxe, et Lucia Demetriade Bălăcescu (1895-1979), artiste et critique d’art.

Archives départementales de la Gironde – Auditorium Jean-Cayrol 72, cours Balguerie-Stuttenberg 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cemmc.hypotheses.org/ »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/actualites/agenda-4/conference-de-cora-hopkins-doctorante-crha-754/n:113 »}, {« link »: « https://pariset.hypotheses.org/cora-hopkins »}]

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences Du nouveau sur le passé, organisé par les doctorants du CEMMC. Elle abordera les trajectoires de cinq femmes peintres roumaines. Conférence Histoire de l’art

DSIN-PPI Bordeaux Montaigne