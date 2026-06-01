La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux
La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux mardi 2 juin 2026.
La semaine des fiertés au Kfé! 2 – 6 juin Le Kfé des familles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T16:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Le Kfé organise une Semaine des Fiertés du 1er au 6 juin 2026 autour du thème « Nos corps, nos récits, nos fiertés », destinée aux familles avec enfants de 0 à 6 ans.
L’objectif est de sensibiliser à la diversité, à l’inclusion et à la lutte contre les stéréotypes de genre et les LGBTphobies, tout en renforçant son rôle de lieu familial inclusif.
Le programme comprend des ateliers ludiques pour enfants, des temps d’échanges pour parents, ainsi que des ateliers d’écriture et des animations créatives et participatives.
Des expositions, coins lecture et espaces de partage viendront compléter l’événement, avec un moment festif de clôture le 6 juin lors du Marché de Léon.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous, avec une attention particulière à l’inclusion et à la mixité.
Programme :
Mardi 2 juin à 16h30 : éveil artistique « Mon monde en collage »
Mercredi 3 juin à 16h30: éveil artistique « DIY broche arc-en-ciel » avec Emeline de Bibynette
Vendredi 5 juin à 16h30 : atelier cuisine P’tit Chef « brochettes arc-en-ciel » suivi d’un temps d’échanges et de découverte avec une sélection bibliographique « Nos corps, nos récits, nos fiertés »
Samedi 6 juin à 10h30: Lecture de contes en langue des signes française sur le thème « Nos corps, nos récits, nos fiertés »
Toute la semaine : mise en avant d’une sélection d’ouvrages accessibles aux familles et aux enfants, autour de la diversité des familles, des corps, des identités, de l’estime de soi et du vivre-ensemble; avec des ouvrages inclusifs et adaptés à différents âges : albums jeunesse, documentaires, romans graphiques et quelques lectures pour grands enfants / ados et adultes.
Le Kfé des familles 46 rue de new-york 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
Ateliers, discussions et culture queer #moisdesfiertes #fiertes #LGBTQIA #LGBT #familles #enfants #parents
Kfé des familles
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