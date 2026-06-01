La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux, Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux, Bordeaux

La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux 2 – 5 juin Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux Gironde

Entrée sur invitation – accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Dans un premier temps, après avoir accueilli chaque groupe, nous allons présenter l’évènement de la Semaine du logement ainsi que les missions du CLLAJ en termes d’Accueil, d’Information et d’Orientation.

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Nous allons ensuite proposer une mise en situation, en équipes, sous forme de jeu. En fonction d’une situation proposée, en lien avec chacun des publics reçus, les jeunes devront composer leur dossier locataire en sélectionnant les différents justificatifs nécessaires à l’étude de leur candidature. Par la suite, ils devront sélectionner le logement adapté à leur situation parmi 3 proposés. A la fin du jeu, lors de la restitution, chaque groupe devra expliquer ses choix.

Par la suite, une mise en commun permettra de compléter et approfondir les connaissances des jeunes qui seront intéressés.

En fonction de chaque groupe, nous allons mettre l’accent sur certaines démarches, en expliquer d’autres, et leur apporter des notions relatives au statut de locataire.

Ensuite, nous allons faire le point en ce qui concerne les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier de visite puis lors de la signature d’un bail.

Cela sera l’occasion d’expliquer la différence entre le parc privé et le parc public, les modalités d’accès ainsi que les possibilités de logements temporaires ou accompagnés.

Par la suite, un budget type va être coconstruit avec les participants selon le logement choisi pour mettre en lumière la réalité de la vie locative.

Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux 4, rue des douves, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mcolliot.polelogement@alprado.fr »}]

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