Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux

Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A. Mercredi 1 juillet, 20h00 Eglise Saint-Rémi de la Vigne Gironde

Entrée libre participation / Gratuit enfants – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00

Eglise Saint-Rémi de la Vigne 117 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/jeune-academie-vocale-d-aquitaine/evenements/concert-fin-d-annee-j-a-v-a »}] https://www.google.fr/maps/place/Eglise+Saint+R%C3%A9mi/@44.8698363,-0.5505726,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd5528eb0f7fcf93:0xa2f44f7294f32707!8m2!3d44.8698363!4d-0.5479977!16s%2Fg%2F1tqp_kwp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Concert de la Jeune Académie Vocale d’Aquitaine

Vincent Bengold