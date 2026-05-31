Conseil de quartier Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux, Amphithéâtre Benoit – Campus Carreire, Bordeaux

Conseil de quartier Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux Mardi 30 juin, 18h30 Amphithéâtre Benoit – Campus Carreire Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T18:30:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T18:30:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative et commissions citoyennes.

A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus

A 20h, verre de l’amitié

Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

Amphithéâtre Benoit – Campus Carreire 146 rue Léo Saignat Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-saint-augustin-tauzin-alphonse-dupeux »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]

Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Catherine Fabre, maire-adjointe du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

Ville de Bordeaux