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Lectures d’albums à la piscine du Grand Parc, Piscine du Grand Parc, Bordeaux

mercredi 8 juillet 2026 · Piscine du Grand Parc · Bordeaux

Lectures d’albums à la piscine du Grand Parc, Piscine du Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Piscine du Grand Parc
Adresse
60 Cr de Luze, 33000 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Lectures d’albums à la piscine du Grand Parc Mercredi 8 juillet, 15h30 Piscine du Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T15:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Piscine du Grand Parc 60 Cr de Luze, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les bibliothécaires vous invitent à une séance de lecture à la piscine.

Canva

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