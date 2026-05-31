Conseil de quartier Caudéran, Parc bordelais, Bordeaux
Conseil de quartier Caudéran, Parc bordelais, Bordeaux mercredi 8 juillet 2026.
Conseil de quartier Caudéran Mercredi 8 juillet, 18h30 Parc bordelais Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative et commissions citoyennes.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus
A 20h, verre de l’amitié
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr
Parc bordelais rue du parc, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-cauderan »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]
Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Gérald Carmona, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier
Ville de Bordeaux
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