Conseil de quartier Caudéran, Parc bordelais, Bordeaux

Conseil de quartier Caudéran Mercredi 8 juillet, 18h30 Parc bordelais Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative et commissions citoyennes.

A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus

A 20h, verre de l’amitié

Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

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Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Gérald Carmona, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

Ville de Bordeaux